شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، الثلاثاء، «إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع الجهات المسؤولة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير».
وأضاف:«أن الرئيس وجه بإبراز تفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة من خلال المتحف الذي يعد أكبر وأهم صرح ثقافي في العالم، وبما يساهم في تقديم صورة جديدة لمصر للعالم».
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