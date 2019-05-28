شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، الثلاثاء، «إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع الجهات المسؤولة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير».

وأضاف:«أن الرئيس وجه بإبراز تفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة من خلال المتحف الذي يعد أكبر وأهم صرح ثقافي في العالم، وبما يساهم في تقديم صورة جديدة لمصر للعالم».