شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: إنذار مجلة الأهلي وإحالة صحفيين للتحقيق لسبهم مرتضي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، بتوجيه إنذار لمجلة الأهلي التي تصدر عن النادي يطالبها بالتوقف عن الإساءة لمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح. كما أوصت اللجنة بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس.

حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة الموضوع كلا من محمد العمري، وكيل المجلس، وجمال شوقي، عضو المجلس، رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي، عضو المجلس، ومقرر اللجنة، وعبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد تقدم بثلاث شكاوى ضد مجلة النادي الأهلي ومجلسي إدارتها وتحريرها وصحفيين وكتاب فيها يتهمهم بالسب والقذف والتجاوز في حقه والتشهير به.