العاصمة الإدارية تسعى لتحطيم الرقم القياسي العالمي بمائدة «مصر بتفطر» السبت (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم شركة العاصمة الإدارية أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم بحضور ممثل عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية سعيا لتحطيم الرقم القياسي العالمي، وذلك السبت المقبل. وقال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدعوة تأتي تحت شعار «مصر بتفطر في العاصمة» بمناسبة شهر رمضان الكريم وحرصا من القائمين على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في أن يلتف الجميع حول مائدة افطار رمضانية واحدة تجمع كل المصريين بكافة أطيافهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم بناة العاصمة الإدارية حلم مصر ومستقبله مع إلقاء الضوء على المستوى المحلى والدولي على المشروع. اكبر مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة اكبر مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة اكبر مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة اكبر مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة اكبر مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة اكبر مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة اكبر مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة

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