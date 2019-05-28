«فودة» يستقبل رئيس لجنة التنمية بالبرلمان الألماني خلال زيارته لشرم الشيخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ الدكتور «بيتر رامساور»، رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالبرلمان الألماني وزوجته، وذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لعدة أيام لقضاء إجازته السنوية.

قامت محافظة جنوب سيناء بإعداد برنامج للزيارة تضمن زيارة لمسجد الصحابة، وكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، ورحلة بحرية بخليج العقبة، وزيارة لمنطقة سوهو اسكوير وبعض المناطق السياحيه الأخرى. رحب المحافظ بالعضو البرلماني الالماني شاكرا له اختياره مدينة شرم الشيخ لقضاء اجازته بصحبة زوجته.

قام المحافظ باستعراض ما تم بالمدينة منذ أحداث سقوط الطائرة الروسية التي بلغت أربع سنوات، واستغلال هذه الفترة في إعادة هيلكة وتطوير المدينة شملت تجهيز مطار شرم الشيخ بجميع الأجهزة الحديثة في مجال الأمن وتدريب الكوادر اللازمة، بالإضافه لرفع كفاءة الفنادق وتدريب العمالة وعمل الصيانة اللازمة لها، كما تم رفع كفاءة الطرق وإنشاء ميادين ومساحات خضراء، وأعمال تجميل، بالإضافة لإنشاء مضمار الهجن وإقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي الأول للهجن بحضور عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية.

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وتطرق الحديث حول إمكانية زيادة الأعداد القادمة لشرم الشيخ من السائحين الألمان حيث تستقبل شرم الشيخ ما يقرب من 2000 سائح ألماني أسبوعيا فقط رغم الأمن والأمان والجمال والإمكانات السياحية الفريدة للمدينة، مستعرضا مناطق الغوص الفريدة والعشاء البدوي والسفاري.

من جانبه أعرب«بيتر» عن سعادته البالغة بلقاء محافظ جنوب سيناء، وبحفاوة اللقاء وشكره للبرنامج السياحي الذي استطاع من خلاله التمتع بالمقاصد السياحيه بالمدينة، مشيرا لمتانة العلاقات بين البلدين على المستوى الشعبي والرئاسي، مشيرا لما لمسه خلال زيارته للمدينة من حالة الأمن والأمان، بالإضاقة للمقاصد والأماكن السياحية الرائعه، مؤكدا أنه سوف يراجع الخارجية الألمانية بخصوص الحظر لبعض الأماكن السياحية بجنوب سيناء، مضيفا أنه يتوقع زيادة أعداد السياح الألمان مع الموسم الشتوي خلال هذا العام لتمتع شرم الشيخ بالطقس الدافئ في مقابل الطقس القارص البرودة بألمانيا.

وقام المحافظ باستعراض المدن السياحيه على الخريطة، موضحا تمتع المحافظة بالعديد من تلك المقاصد مع تمتعها بالأمن والأمان.

قام المحافظ في ختام اللقاء بدعوة الضيف على الافطار الرمضاني على متن مركب للتعرف على بعض العادات الإسلامية المصرية خلال هذا الشهر، حيث رحب الضيف بهذه الدعوة وأكد على حضوره مع زوجته، وقام فودة بإهداء الضيف الألماني مفتاح المدينة كتقليد، وكتاب عن مناطق الغوص، وسجادة هديه تحمل قرص الشمس الساطعة طوال العام، كما قدم لزوجته شال بدوي وعقد كهدية من مواطني جنوب سيناء.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يستقبل الدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالبرلمان الألماني وزوجته خلال زيارته لشرم الشيخ

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يستقبل الدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالبرلمان الألماني وزوجته خلال زيارته لشرم الشيخ

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يستقبل الدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالبرلمان الألماني وزوجته خلال زيارته لشرم الشيخ

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يستقبل الدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالبرلمان الألماني وزوجته خلال زيارته لشرم الشيخ