شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي» عضواً بمجلس إدارة البنك المركزي خلفا لهالة السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرار رقم 253 لسنة 2019 بتعيين الدكتو فخري الدين على محمد إبراهيم الفقي، عضواً بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفاً الدكتورة هالة حلمي السعيد، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الفقي» عضواً بمجلس إدارة البنك المركزي خلفا لهالة السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.