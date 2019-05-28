شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تليفونيًا مستجدات الأوضاع بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية اتصالا تليفونياً من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحُث حول الأوضاع الثنائية.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: «إن الوزيريّن تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدماً وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج».

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.