شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: سعيد بردود فعل «أنت البطل».. والتجربة رائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الكينج محمد منير عن سعادته الغامرة بمشاركته في أغنية «أنت البطل» لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.

وقال «منير» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هذه النوعية من الأعمال الخيرية، خاصة إذا كانت لصالح أطفال مرضى السرطان، تحمسهم على الصمود في مواجهة هذا المرض اللعين، مؤكدا أنها تجربة رائعة أن يقدم عملًا، يساهم حتى ولو بجزء بسيط للتخفيف عن الأطفال.

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يشار إلى أن الأغنية تم تصويرها داخل مستشفى 57357 في جو سيطر عليه المرح والبهجة، كما أن فكرة الأغنية وصلت للجمهور سريعا، وتفاعلوا معها بشكل كبير.

وحققت الأغنية بمجرد طرحها نسبة مشاهدات مرتفعة، ونالت العديد من الإشادات والاستحسان من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وتعد أغنية «أنت البطل» أول عمل غنائي يشارك فيه محمد منير لصالح مستشفى سرطان الأطفال.