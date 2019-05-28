شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تنهى أزمة «أتيليه القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة حريصة على تذليل كل العقبات أمام مؤسسات المجتمع المدنى الفاعلة، خصوصا في المجال الثقافى والأدبى، لافتة إلى الدور التاريخى الذي لعبه «أتيليه القاهرة» على مدار أكثر من نصف قرن في التنوير ونشر الفنون والثقافة.

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وأضافت «والى»- خلال استقبالها أحمد الجنينى، رئيس مجلس إدارة جمعية أتيليه القاهرة، والروائية سلوى بكر، والأديب سعيد الكفراوى، والدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة- أنها فور علمها بشكوى مجلس الإدارة من وجود مشاكل تعوق ممارستهم أعمالهم، تمت مراجعة الموقف القانونى والتأكد من صدور أحكام قضائية لصالح مجلس الإدارة، وتم توجيه مديرية التضامن الاجتماعى في القاهرة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما تم بالفعل، وانتهت مشكلة حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة استنادًا لأحكام مجلس الدولة ووفقا للمستندات المقدمة من مجلس إدارة الأتيليه.

ووجهت بدراسة تحويل الأتيليه لجمعية مركزية، لدوره التاريخى ونشاطه الذي يخدم الفنانين على مستوى الجمهورية، وتمت مخاطبة البنوك بإعادة تفعيل حسابات الأتيليه، مشددة على ضرورة أن يتّبع مجلس الإدارة الخطوات القانونية في الإجراءات الإدارية الخاصة باجتماعات المجلس أو الدعوة للجمعيات العمومية، وضرورة إصدار ميزانيات سنوية منضبطة حتى يتجنب الوقوع في مشكلات إدارية مستقبلا.

فيما تقدم «الجنينى» بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على إيمانها بدور الأتيليه الثقافى، وتعاونها مع مجلس الإدارة لإنهاء كل المشكلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، داعيًا إياها لزيارة الأتيليه وعقد لقاء مفتوح مع الفنانين التشكيليين.