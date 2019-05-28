شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية إيطالية بمناسبة مرور 1050 عامًا على بناء جوهر الصقلي القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مؤسسة بنديتي الثقافية الإيطالية، برئاسة أوجينيو بنديتي، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1050 عاما، على قيام القائد جوهر الصقلي، بإنشاء مدينة القاهرة.

وتعقد الاحتفالية تحت رعاية السفير هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا، ومن المتوقع أن يحضرها محافظ الإسكندرية، الدكتورعبدالعزيز قنصوة.

وقال أوجينيو بنديتي: «إن حياة وجولات جوهر الصقلي أضحت رمزاً للأخوة التاريخية التي تربط شعوبنا عبر البحر المتوسط، فهو بحر لا يفصل بيننا وإنما يوحد بين شعوبنا».

Advertisements

وولد القائد جوهر الصقلي في عام 911 ميلادية في «راجوسا إيبلا» بجزيرة صقلية، تم تعيينه في عام 953 م، بعد أن أتم عامه الثانى والأربعين، أميناً لأسرار الإمام المعز لدين الله، وترأس جيشه الذي خرج من تونس، والتي كانت في ذلك الوقت جنباً إلى جنب مع صقلية، جزءاً من مملكة الفاطميين.

وفى الفترة من 959 إلى 968، سيطر الجيش الذي يقوده الصقلي على شمال إفريقيا بأكمله حتى مصر، وفي 9 يوليو من عام 969 (الموافق 358 من الهجرة)، شرع جوهر في تأسيس القاهرة (المنصورة) وفى بناء قلعته بالقرب من مدينة الفسطاط القديمة.

في عام 970، بدأ الصقلي بناء مسجد الأزهر الذي أصبح فيما بعد أهم جامعة إسلامية، وتم افتتاحه في 30 أكتوبر 971.

في 10 يونيو 973، قام الخليفة المعز بنقل عاصمته إلى المدينة الجديدة، والتي سميت «المدينة القاهرة»، أي «المدينة المنصورة»، لظهور كوكب المريخ وتأثيره على الساعة التي حددها علماء الفلك للاحتفال بطقس وضع حجر أساس المدينة.

بعد أن أتم غزواته وانتصاراته في فتح أقاليم جديدة وصولاً إلى سوريا، وهى الأراضى التي خضعت جميعها لسيطرة الإمبراطورية الفاطمية، توفي جوهر في مدينته في 28 يناير 992 ودُفن على الجانب الشمالي من المسجد الذي أسسه.

أوجينيو بنديتي رئيس مؤسسة بنديتى الثقافية الإيطالية