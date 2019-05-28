شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» تباين في الآراء حول امتحان فيزياء أولى ثانوي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك تباين في الآراء حول مستوى امتحان مادة الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة، اليوم، الثلاثاء.
وأوضحت «عبير»، في تصريحات صحفية، أن عددا من الطلاب وأولياء أمورهم أكدوا سهولة امتحان الفيزياء، بينما أكد آخرون على أن الامتحان متوسط الصعوبة، بينما رأى البعض الآخر أن الامتحان صعب وفي مستوى الطالب المتميز.
وقالت «عبير» إن هناك شكاوى من تعدد نماذج الامتحان واختلاف مستوى كل منهما، فضلا عن فصل التابلت بدون سبب، وهو ما أدى إلى ضياع جزء من الوقت المخصص للامتحان، وصعوبة الكتابة بالقلم على التابلت، وكذلك ضيق الوقت المخصص للامتحان والذي لا يتناسب مع طبيعة عدد الأسئلة.
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