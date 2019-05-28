محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أخلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سبيل اثنين من أعضاء ألتراس أهلاوي، علي خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة، بتدابير احترازية.
وألقت أجهزة الأمن القبض عليهما عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء سبيل متهمين اثنين من "ألتراس أهلاوي" في أحداث شغب "الأهلي ومونانا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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