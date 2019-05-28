الكهرباء: تطوير محطتي العطف وسيدي كرير بـ27 مليار ين ياباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقع المهندس محمد العبد رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس حمدي ضرغام رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء عقدين لتطوير وإعادة تأهيل محطة العطف بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 13.37 مليار ين ياباني، ومحطة سيدي كرير بقيمة 13.47 مليار ين ياباني بخلاف الضرائب، وذلك بحضور سفير اليابان بالقاهرة وممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه المشروعات سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير وإعادة ورفع كفاءة (6) وحدات توليد غازية، قدرة كل منها 250 ميجاوات، تعمل ضمن مجموعات الدورة المركبة في محطات شمال القاهرة للإنتاج، والعطف التابعة لشركة وسط الدلتا للإنتاج، وسيدي كرير التابعة لشركة غرب الدلتا للإنتاج، وذلك بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة MHPS.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى إستغلال فترات الخروج المبرمج للعمرات الرئيسية لوحدات التوليد الستة في رفع قدرات تلك الوحدات بمقدار 3.4%، بالإضافة إلى زيادة المدد البينية للعمرات الرئيسية من 8000 ساعة تشغيل إلى 12000 ساعة تشغيل.​