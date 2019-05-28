رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات البنات بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء، أعمال لجان امتحانات وكنترولات كليات "الدراسات الإنسانية والإنسانية وطب الأسنان والطب البشري" للبنات بمدينة نصر.

واطمأن المحرصاوي، على تهيئة قاعات الامتحانات بالشكل المناسب لأداء الامتحان من حيث توزيع الإضاءة، ومنافذ التهوية وعدد المراوح في كل قاعة، ووجود أطباء باللجان الطبية التي تتابع الطالبات داخل اللجان لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

واستمع رئيس الجامعة من الطالبات عن أسئلة الامتحانات، ومدى التزامها، من حيث عدم خروجها عن المقرر والمشروح في المحاضرات، ومناسبتها للوقت، ووجود أستاذ المادة للإجابة على أي استفسارات خاصة بالامتحان.

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وأشاد بمستوى انضباط وانتظام أعمال الامتحانات بالكليات التي شملتها الجولة، مع توجيهه بعض الملاحظات التي وقف عليها خلال تفقده للجان، ومنها التشديد على عدم السماح بدخول أي طالبة للجنة بعد بدء الامتحان، أو الخروج من اللجنة قبل انتهاء منتصف الوقت.

وأشاد بتوفير الأدوات اللازمة والمناخ المناسب الذي اتسم بالهدوء داخل لجان الامتحانات لمساعدة الطالبات على أداء الامتحان على أكمل وجه.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية استمرار تهيئة الأجواء المناسبة لبناته الطالبات، فهن أمانة في أعناقنا، وخصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد خلال متابعته لأعمال الكنترولات بضرورة البدء في تصحيح المواد المنتهية أولاً بأول من أجل الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها في أقرب وقت ممكن، بهدف مصلحة الطالبات والتيسير عليهن.​