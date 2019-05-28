أخبار مصر | رئيس الصوفية: المغرب ومصر ترتبطان بعلاقات متميزة على جميع الأصعدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الصوفية: المغرب ومصر ترتبطان بعلاقات متميزة على جميع الأصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية في الدروس الحسنية المنعقدة بالرباط.

أكد القصبي في بيان له، أهمية الروابط القوية التي تربط بين مصر والمغرب ووحدة الرؤى في دعم الأمن والسلام بين البلدين.

وأضاف القصبى، أن المغرب و مصر ترتبط بعلاقات متميزة على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والإعلامية، حيث تتسم العلاقات السياسية بالتفاهم والتنسيق المستمر بشأن القضايا الدولية والإقليمية والعربية، كما شهدت تطورا علي صعيد العلاقات الثقافية والاقتصادية لما يحقق ازدهار المصالح المشتركة بين البلدين.