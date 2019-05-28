أخبار مصر | 'الأعلى للاعلام': إنذار مجلة الأهلي وإحالة صحفييها للتحقيق بنقابتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للاعلام': إنذار مجلة الأهلي وإحالة صحفييها للتحقيق بنقابتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه إنذار لمجلة الأهلي، التي تصدر عن النادي، مطالبة بالتوقف عن الإساءة لرئيس نادي الزمالك بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح.

كما أوصت اللجنة بإحالة الصحفيين وكُتاب المقالات إلى التحقيق بنقابتهم المختصة، وذلك طبقًا للائحة المجلس.

حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة الموضوع، كلًا من: محمد العمري وكيل المجلس، وجمال شوقي عضو المجلس رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي عضو المجلس ومقرر اللجنة، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس.