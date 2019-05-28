أخبار مصر | خلال استقباله السفير الماليزي.. الطيب: الأزهر يفتح أبوابه لكل طلاب العلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال استقباله السفير الماليزي.. الطيب: الأزهر يفتح أبوابه لكل طلاب العلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، السفير، محمد حنيف عبدالرحمن، سفير ماليزيا بالقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يفتح أبوابه لكل طلاب العلم من شتى بقاع الأرض، وينظر لهم نظرة تقدير واحترام؛ كونهم سفراء الأزهر في بلادهم، مبينًا استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم لماليزيا، وذلك من خلال إنشاء مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية؛ لتأهيل الطلاب الماليزيين للدراسة بالأزهر.

من جانبه قدم السفير الماليزي بالقاهرة التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا اعتزاز بلاده بعلاقتها التاريخية بالأزهر الشريف، وتقديرها الشديد لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لما يقدمه من دعم ورعاية للطلاب الماليزيين الدارسين في الأزهر الشريف.

