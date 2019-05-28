أخبار مصر | وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلي المنطقة المركزية وقوات التدخل السريع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلي المنطقة المركزية وقوات التدخل السريع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدد من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وقوات التدخل السريع وعدد من هيئات وإدارت القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئه التدريس وطلبة الكليات العسكرية تناول وجبة الإفطار، والذي يأتي ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة للوقوف على الحاله المعنوية والاستعداد القتالي لكافة الوحدات والتشكيلات.

وألقى قائد المنطقه المركزية كلمة أكد فيها على الدعم الدائم والمستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافه الوحدات ، والذى مكن رجال القوات المسلحة بمختلف مواقعهم من آداء مهامهم العسكرية بكل كفاءة وإقتدار بالإضافة للمشاركة الفعالة فى خطط البناء والتنمية الشاملة للدولة.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقه حدادأً على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة ونقل القائد العام تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والإستقرار والدفاع عن الوطن ضد كافه المخاطر والتحديات.

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وأكد القائد العام أن الجيش المصرى سيظل دائماً مثالا يحتذي به في الوطنية والإخلاص والعمل بتجرد تام لإعلاء المصلحة العليا للوطن ، وأن القوات المسلحة تزداد يوماً بعد يوم قدرة وجاهزية علي تأمين وحماية الدولة فى ظل الإستمرار فى تطوير نظم التسليح البرية والبحرية والجوية وإمتلاك أحدث الأسلحة والمعدات بالإضافه إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية علي تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها .

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في الحفاظ علي أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى وآداء المهام والواجبات المكلفين بها فى نطاق مسئوليتهم خلال الفترة الماضية .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.