مصر | خلال أسبوع.. ضبط 86 قضية ابتزاز ونصب على المواطنين عبر "الإنترنت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. ضبط 86 قضية ابتزاز ونصب على المواطنين عبر "الإنترنت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال إسبوع عن ضبط 86 قضية (إبتزاز مادى-نصب على المواطنين -ترويج لبيع الآثار والأدوية المستورده مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - إنتحال صفه) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.