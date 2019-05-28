مصر | حملات أمنية تنفذ 75 ألف حكم قضائي وتضبط 201 قطعة سلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات أمنية تنفذ 75 ألف حكم قضائي وتضبط 201 قطعة سلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود المبذولة خلال 24 ساعة الأخيرة ، باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 201قطعة سلاح نارى، 214قضية مخدرات، 244دراجة نارية مخالفة، 25188مخالفة مرورية، 635مخالفة مرافق، 35قضية مصنفات ، وتنفيذ 75053حكم قضائى متنوع

وكما ضبط (17) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، 35 قضية مصنفات ، وفحص 82 سائق تبين ايجابية 7 منهم تحت تأثير المخدرات .