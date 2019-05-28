مصر | "كنت بدافع عن نفسي".. النيابة تأمر بحبس الخال لاتهامه بقتل ابن شقيقته 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنت بدافع عن نفسي".. النيابة تأمر بحبس الخال لاتهامه بقتل ابن شقيقته 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، في واقعة مقتل شاب "طالب" ويدعى"محمد" في عقده الثاني من عمره، على أيدي خاله"أشرف" 40 عامًا،باستخدام آلة حادة"السكين"، وذلك لخلافات سابقة بينهم، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بيننا وتطورت إلى مشاجرة، فكاد الشاب أن يقتلنى فقمت بالدفاع عن نفسي وطعنته بالسكين لا اراديا.

وكشفت التحقيقات، أنه نشب بين المجنى عليه الذي يقطن بالدور العلوى وخاله بسبب أن الاول يتعمد سقي الزرع وتنقيط المياه على شرفة المتهم، الامر الذي أزعج الاخير فقام بتحذيره، إلا أنه تعمد مضايقتي، فنشبت المشاجرة التي أسفزت عن قتله دون قصد.

وأدلي الخال المتهم أقواله أمام النيابة، وقال أنني أقطن في ذات العمارة التي تقطن شقيقتي فيها، وان هناك خلافات سابقة بيني وبين المجني عليه، منذ فترة، مشيرًا أن الشاب متعمد الاذيه، وكثيرا ما كنت أحذره، ولكن دون فائدة، ويقوم بمضايقتي.

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حيث ألقت مباحث الجيزة القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل إبن شقيقته بالوراق بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعي "محمد" في عقده الثاني من عمره، وبها آثار طعنة نافذة، التي أودت بحياته كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، خاله في عقده الرابع من عمره، ب وجاء ذلك بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة، أدت إلى تنفيذ طعنة بمنطقة الصدر.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة نافذة فارق على إثرها الحياة، وبإجراء التحريات تبين للرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أن خال المجني عليه تشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بينهما. وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.