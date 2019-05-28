مصر | "كان بيسقي الزرع".. مفاجآت جديدة في قتل خال لابن شقيقته بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان بيسقي الزرع".. مفاجآت جديدة في قتل خال لابن شقيقته بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيقات حول مقتل شاب "طالب" ويدعى "محمد" في عقده الثاني من عمره بالوراق، على أيدي خاله "أشرف" 40 عامًا، باستخدام آلة حادة "السكين"، وذلك لخلافات سابقة بينهم.

وقال الخال المتهم خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة، إن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بيننا وتطورت إلى مشاجرة، فكاد الشاب أن يقتلني فقمت بالدفاع عن نفسي وطعنته بالسكين لا إراديا.

وكشفت التحقيقات، أنه نشب بين المجني عليه الذي يقطن بالدور العلوي وخاله بسبب أن الأول يتعمد سقي الزرع وتنقيط المياه على شرفة المتهم، الأمر الذي أزعج الأخير فقام بتحذيره، إلا أنه تعمد مضايقتي، فنشبت المشاجرة التي أسفرت عن قتله دون قصد.

Advertisements

وألقت مباحث الجيزة القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل إبن شقيقته بالوراق بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعي "محمد" في عقده الثاني من عمره، وبها آثار طعنة نافذة، التي أودت بحياته كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، خاله في عقده الرابع من عمره، ب وجاء ذلك بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة، أدت إلى تنفيذ طعنة بمنطقة الصدر.

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة نافذة فارق على إثرها الحياة، وبإجراء التحريات تبين للرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أن خال المجني عليه تشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بينهما. وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.