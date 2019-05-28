انت الان تتابع قبل العيد.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت القادم الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.

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كما تقرر تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة وأصدرت تعليماتها بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يوم السبت القادم مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ