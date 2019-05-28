انت الان تتابع حلقة 22 «علامة استفهام»... طارق علواني يلتقي برحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مسلسل علامة استفهام
بعد مرور 22 حلقة من مسلسل «علامة استفهام»، بدأت خيوط الحدوتة المبهمة والغامضة تتجمع لمتابعي المسلسل الذي يدور السرد فيه من خلال 3 طرق، الأولى متعلقة باللحظة التي يعيش فيها نوح الشواف (محمد رجب) أهم شخصيات المسلسل في مصحة للعلاج النفسي والثانية «الفلاش باك»، والثالثة إعادة نفس المشهد بتفاصيل مختلفة، فبعدما قتل شوقي دكتور ربيع، وسعى سامح (هيثم زكي) الطبيب المعالج لنوح لعودة جاسر شقيق نوح من أمريكا، قُتل جاسر واتهم سامح بقتله، فلجأ إلى نوح وهربا معا من المستشفى لإثبات براءة سامح والبحث عن القاتل الحقيقي.
من ضمن الغموض الذي تم كشفه خلال أحداث المسلسل، شخصية رحاب (مريهان حسين)، التي تظهر أنها قتلت خطيبة جاسر، التي صدمتها سيارة وماتت، وأصبحت فيما بعد عضوة بالفرقة الغنائية لنوح وحبيبته ويبدو أنها تحاول الانتقام منه، بعد لقائها بصديق شقيقها دكتور طارق علواني. شخصيات المسلسل التي تبدو ليس لها علاقة ببعض مع
من ضمن الغموض الذي تم كشفه خلال أحداث المسلسل، شخصية رحاب (مريهان حسين)، التي تظهر أنها قتلت خطيبة جاسر، التي صدمتها سيارة وماتت، وأصبحت فيما بعد عضوة بالفرقة الغنائية لنوح وحبيبته ويبدو أنها تحاول الانتقام منه، بعد لقائها بصديق شقيقها دكتور طارق علواني.
شخصيات المسلسل التي تبدو ليس لها علاقة ببعض مع مرور الحلقات يظهر أنهم يعرف بعضهم بعضا وكأنها دائرة مغلقة يدور فيها جميع أشخاص المسلسل حول بعض، ويبدو أن الشخصية الوحيدة التي لا تفهم أي شيء من التفاصيل وتمثل الجمهور هي شخصية الطبيب سامح، الذي يسعى طوال الوقت لكشف غموض حكايته نوح ومساعدته على الشفاء لكنه يتورط بسبب نوح.
المسلسل تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، بطولة محمد رجب وهيثم زكي، نورهان، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد ناصر، مريهان حسين، مريهان مجدي (كوكي)، محمود البزاوي، وحنان سليمان.
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