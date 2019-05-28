إيقاف أعمال هدم عقار أثري في الإسكندرية

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عقار أثري بالإسكندرية
أوقف مسئولو حي الجمرك أعمال هدم بأحد العقارات الأثرية قديمة العهد والوارد تسجيلها في مجلد التراث بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء. بدأت الواقعة بتلقي مسؤولي حي الجمرك برئاسة سحر شعبان، مساء أمس الإثنين، إشارة لغرفة العمليات بحي الجمرك بوجود أعمال مخالفة بمحل تجاري بشارع رأس التين، دائرة قسم الجمرك، انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي مباشرة برفقة المهندس المختص وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع لموقع البلاغ ومعاينة الموقع.
وقالت "شعبان" إنه ورد لغرفة عمليات الحي بلاغ بالقيام بأعمال هدم داخل عقار بشارع رأس التين وسط المدينة، مشيرة إلى أنها انتقلت برفقة مسؤولي الحي. وأسفرت المعاينة عن وجود أعمال هدم وبناء بمنشأة كائنة بعقار قديم وارد بمجلد الآثار وصادر له قرار ترميم من الحي، مما يؤثر على البنية التحتية للعقار ويهدد سلامة
وقالت "شعبان" إنه ورد لغرفة عمليات الحي بلاغ بالقيام بأعمال هدم داخل عقار بشارع رأس التين وسط المدينة، مشيرة إلى أنها انتقلت برفقة مسؤولي الحي.
وأسفرت المعاينة عن وجود أعمال هدم وبناء بمنشأة كائنة بعقار قديم وارد بمجلد الآثار وصادر له قرار ترميم من الحي، مما يؤثر على البنية التحتية للعقار ويهدد سلامة السكان.
وأوضحت شعبان، خلال تصريحات صحفية، أنه تم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة، منها كمية كبيرة من الأسمنت والخشب وعدد من السلالم وغيرها من أدوات البناء.
وأكدت رئيس حي الجمرك أن الحي يقوم بخطة كبيرة في الرقابة والمتابعة المستمرة لأي أعمال مخالفة وإيقافها على الفور، وذلك تطبيقًا للقانون وفرض الانضباط بنطاق الحي.
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