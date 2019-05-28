شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يتوجه إلى جدة غدًا للمشاركة في «تحضيري القمة الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجَّه وزير الخارجية، سامح شكري، الأربعاء، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية: «قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل».

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وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيداً لعقد الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، والتي تستضيفها مكة المكرمة، يوم 31 مايو الجاري، حيث من المتوقع أن يشهد الاجتماع الوزاري مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب والإسلاموفوبيا، فضلا عن موضوعات التعاون الإسلامي المشترك.

كما أنه من المقرر قيام وزراء الخارجية خلال الاجتماع التحضيري باعتماد مشروع البيان الختامي الذي يتناول كافة القضايا التي تتعلق بالأمة الإسلامية، تمهيداً لرفعه للقادة خلال مؤتمر القمة الإسلامية.

وأشار حافظ إلى أنه من المُنتظر أيضاً أن يجري الوزير شكري مباحثات ثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع الوزاري، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.