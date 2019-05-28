شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعرض مصر لموجة حارة جديدة غدًا؟.. رئيس «الأرصاد» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع الحرارة غدًا الأربعاء هو شيء طبيعي في فصل الربيع، حيث ترتفع درجات الحرارة ثم تعود إلى معدلها الطبيعي.
ونفى «عبدالعال» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن يكون هناك موجة حارة كما حدث الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن ما حدث الخميس الماضي من وصول درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 45 درجة مئوية لا يحدث إلا مرة في السنة.
وأشار «عبدالعال» إلى أن بداية من الجمعة المقبل سيشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة، بمعدل درجة أو درجتين يوميًا ليسود البلاد طقس معتدل.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، أن تكون درجات الحرارة الصغرى والعظمى، القاهرة «22- 38»، إسكندرية «21 – 29»، قنا «25 – 43»، الأقصر «27– 43»، أسوان «31 – 44».
أما بعد غد الخميس، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «28- 20»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «29 – 21» والوجه البحري والقاهرة «39 – 22» وجنوب سيناء والغردقة «38– 28» وشمال الصعيد «40 – 24» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «44 – 29».
أما الجمعة المقبل، من المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «28- 20»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «29 – 21» والوجه البحري والقاهرة «38 – 22» وجنوب سيناء والغردقة «39– 28» وشمال الصعيد «40 – 26» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «45 – 30».
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