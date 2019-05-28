شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة حمادة السيد و43 آخرين في «ولاية سيناء» للأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، الثلاثاء، جلسة محاكمة حمادة السيد لاعب نادى أسوان السابق و43 آخرين في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء»، إلى جلسة الأربعاء. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأن المتهمين من الأول حتى السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع، ومن الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين، والثالث والأربعون والأخير، ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أموالا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون «طائرة دون طيار» مزودة بآلة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقاها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا آمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون من الثامن وحتى الثانى والأربعين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.

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والمتهم الثالث والثلاثون أيضا، هو مصري التحق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من التدريب العسكرى والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية وتلقى تدريبا عسكريا فيها، بأن التحق بالجماعة المسلحة المسماة «المهاجرين والأنصار» بسوريا، وتلقى تدريبات عسكرية فيها وشارك في عملياتها العسكرية هناك على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون الأول والثالث، ومن الثالث عشر حتى السابع عشر، والتاسع والثلاثون اتفقوا على ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفق المتهمون الأول والثالث عشر والرابع عشر على قتل أمين الشرطة، محمد سامى غازى، واتفق المتهمان الثالث والتاسع والثلاثون على قتل أفراد الشرطة بتمركز أمنى أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واتفق المتهمون الخامس عشر حتى السابع عشر على قتل أمين الشرطة السابق، إبراهيم قطب أبوحامد، والإعلامي إسلام البحيري، وأحمد حركان، وسرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بحرى بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية.

والمتهمون من الأول حتى السابع ومن التاسع والثلاثين حتى الحادى والأربعين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن روّجوا جميعا بالقول بين أوساط مخالطيهم، وروج المتهمان الأربعون والحادى والأربعون بالقول أيضا بين المودعين معهم بسجن جمصة للانضمام للجماعة الإرهابية، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهم التاسع والثلاثون صنع أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، بأن صنع هيكلا لعبوة مفرقعة باستخدام ماسورة حديدية على النحو المبين بالتحقيقات. والمتهم الثالث اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع بند الاتهام السابق، بأن اتفق مع المتهم التاسع والثلاثين على تصنيع عبوة مفرقعة، وساعده بأن أمده بالماسورة الحديدية التي استخدمت في تصنيع هيكلها، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمان الأول والرابع عشر حازا وأحرزا أسلحة تقليدية وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية، بأن حازا وأحرزا بندقية خرطوش وذخائر، مما تستخدم عليها، وذلك لاستعمالها في ارتكاب جريمة قتل أمين الشرطة «محمد سامى غازى» بقصد تحقيق أغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام.

والمتهم الثالث والأربعون حاز وأحرز سلاحا ناريا مشخشنًا «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري.