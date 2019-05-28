شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية ترفض ٦٠٠ طن قمح بسبب الرطوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الصوامع وفروع بنوك الإئتمان الزراعى في المحافظات، أمس استقبال توريد محصول القمح، فيما رفضت الإسكندرية استقبال ٦٠٠ طن قمح بسبب الرطوبة والمواصفات. في الإسكندرية، قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، «إن صوامع وبناكر وهناجر الإسكندرية، تسلمت منذ بدء موسم حصاد القمح وحتى أمس 98 ألف طن قمح محلى من المزارعين».

وأوضح سعدالله، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الصوامع رفضت تسلم 600 طن قمح من المزارعين بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، كونها أعلى من النسبة المحددة، طبقًا للمواصفات القياسية للأقماح، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية، مما انعكس على نسبة الرطوبة لعدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح في بعض الأماكن، مشيراً إلى أنه تم إرجاعها لأصحابها للتصرف فيها بمعرفتهم.

وأعلن زيادة السعات التخزينية بصومعة وبناكر السلام لأول مرة لإستيعاب 15 ألف طن إضافية من الاقماح المحلية، نظراً لوجود ضغط من المزاعين لتوريد المحصول وضرورة ايجاد سعات جديدة للتخزين.

وقال سعدالله، «أنه تقرر زيادة سعة صومعة السلام بواقع ١٠٠٠٠ طن جديدة، إلى جانب سعتها الأصلية فضلاً عن زيادة سعة بناكر السلام بواقع ٥٠٠٠ طن، إلى جانب سعتها الأصلية، بهدف استيعاب كمية أكبر من القمح المحلي المقرر توريده للصوامع، مشيراً إلى أن السعات الإضافية جاءت عقب إجراء المعاينات اللازمة للصومعة والبناكر في السلام، وموافقة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على زيادة الكمية المقرر استلامها».

وعن السعات الإستيعابية للعام الجارى 2019، أوضح أنه تقرر استقبال 230 ألف طن أقماح محلية للتخزين بالصوامع والبناكر المخصصة هذا العام، مشيراً إلى أن الأماكن المقترحة للتخزين العام الجارى 2019 هي صومعة برج العرب، والتابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، بسعة تخزينية 60 ألف طن قمح وصوامع السلام بمنطقة العامرية، والتابعة للشركة العامة للصوامع، بسعة تخزينية 20 ألف طن وبناكر العامرية بسعة تخزينية مقترحة 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن، وذلك بإجمالى 230 ألف طن قمح.

وأضاف سعدالله، أن عملية التسليم تتم من خلال لجان خماسية برئاسة مديرية التموين، وعضوية كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، تكون مهمتها الإشراف على استلام الأقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.

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وفى كفرالشيخ، قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بأن اجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي، وحتي الآن هو125 ألف و889 طن و721 كجم، حيث يتم الإستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وأن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الإستلام اليومية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات المحافظ، حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفى المنوفية، قال حمدي السيد جامع مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إنه تم الإنتهاء من حصاد مساحة 126 ألفاً، و627 فداناً من محصول القمح.

وأكد أنه بلغ إجمالي ما تم توريده 897 ألفاً و491 اردباً بما يعادل 134 ألفاً و623 طناً، موضحاً أن شون بنك التنمية استقبلت 17 ألفاً و83 طناً، والمطاحن استقبلت 45 ألفاً و509 اطنان والشركة القابضة استقبلت 72 ألفا و31 طن.

وفى قنا، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة، للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مشيراً إلى أنه حتى الىن تم توريد 136 ألف، و772 طن قمح، لافتاً إلى أن المحافظة تستهدف استلام 190 ألف طن قمح، خلال موسم التوريد الجاري، الذي بدأ في 15 أبريل الماضي، ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وذكر الهجان، أنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من التموين، والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لإستلام القمح بالمواقع التخزينية، وتحديد درجة النقاوة، ومن ثم سعر الأردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه، لدرجة النقاوة 23.5 قيراط، و670 جنيه، لدرجة النقاوة 23 قيراط، و655 جنية، لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكداً أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وأكد على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد، مع الإلتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في اسرع وقت ممكن، وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين، وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.

وأشار أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن كميات القمح الموردة لشوّن وصوامع المحافظة، والتي بلغت 136ألف و772 طن، موزعة كما يلى 62 ألف و97 طن، تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا، و74 ألف و503 طن، تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و172طن تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعي.