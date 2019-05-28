شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من صعوبة فيزياء أولى ثانوي بالمحافظات.. و«التعليم» تنفي تسريب الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب اولى ثانوي في المحافظات، الثلاثاء، امتحان مادة الفيزياء وسط إجراءات أمنية مشددة، وشكا عدد من الطلاب في الدقهلية والمنيا من صعوبة عدد من الأسئلة.

في الإسكندرية، أعلن مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم، ارتفاع عدد المدارس التي يتم إجراء امتحانات نهاية العام بها إلى 99 مدرسة من إجمالى 109 مدرسة بنسبة 91% فيما اُجريت الامتحانات ورقيًا في 10 مدارس فقط.

ونفى «العجمي» ورود أي شكاوى إلى غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بشأن امتحان مادة الفيزياء، مؤكدًا أن ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من تسريب الامتحان «عار تمامًا من الصحة».

وفي الشرقية، أدى الطلاب الامتحان إلكترونيًا باستثناء عدد من المدارس التي عقد بها الامتحان ورقيًا لعدم اكتمال البنية التكنولوجية فيها وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب الذين أدوا الامتحان الكترونيا فيما اشتكي عدد أخر من صعوبة بعض الأسئلة ممن أدوا الامتحان ورقيا.

وفي القليوبية، أدى الطلاب إلكترونيًا بنسبة وصلت إلى 85% إجمالي مدارس المحافظة فيما أدي طلاب المدارس خارج المنظومة الامتحان ورقيا وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التعليم، إنه جاري العمل على تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.

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وفي كفرالشيخ، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن نسبة المدارس التي أدى فيها الاختبارات إلكترونيًا باستخدام التابلت 100% من المدارس المستهدفة، مشيرة إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وفي البحيرة، أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوى أن نماذج إمتحانات مادة الفيزياء الإلكترونية كانت مباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط.

وفي المنيا تباينت آراء الطلاب ما بين سهولة الامتحانات ووجود بعض الفقرات الصعبة، وأعلن صفوت جارح عبدالعظيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عدم تلقي غرفة العمليات أي شكاوي سواء بحالات غش أو صعوبة الامتحانات، مؤكدا دخول اليوم 5 مدارس جدد السستم لأداء الامتحان ورقي بدلا من الكتروني .

وفي الوادى الجديد، قال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان ورقيًا مدرستين فقط بهم 17 طالب بنسبة 0،8 %، وبلغ عدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان إلكترونيًا 25 مدرسة باجمالى 1749 طالبًا بنسبة 99,2 %.

وفي الأقصر، قال عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إن الطلاب أدوا الامتحان إلكترونيًا في المدارس ضمن منظومة الامتحان الإلكتروني بينما أدى عدد من الطلاب الامتحان ورقيًا في المدارس التي لم تدخل منظومة الامتحان الإلكتروني وعددها 7 مدارس من أصل 31 مدرسة، وجاء الامتحان الإلكترونى والورقى في مستوى الطالب المتوسط، حيث لم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب وكذلك استمرار عمل السيستم طوال فترة الامتحان دون ظهور أي أعطال في جميع المدارس التي تؤدي الامتحان إلكترونيًا.

وفي أسوان، قال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن نسبة دخول الطلاب على منصة الامتحان الإلكتروني وصلت إلى 100% داخل 32 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه مجدداً على جميع المدارس بعدم إصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان، وأنه يسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسى فقط، وتم التأكيد على ضرورة أن يدخل الطالب إلى منصة الإمتحان بالكود الخاص به فقط .

من ناحية اُخرى، أدى طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية، الثلاثاء، امتحان مادة «النحو» بنظام «البوكليت»، وجاءت أسئلة الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج، ومن المقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الأربعاء امتحان مادة «اللغة الأجنبية».

ولم ترد أية شكاوى إلى غرفة العمليات بالأزهر الشريف من صعوبة مادة النحو، كما قامت لجان المتابعة والإشراف التابعة للأزهر بالمرور على لجان الامتحانات في مختلف المحافظات للتأكد من انتظام سير الامتحانات ومواجهة أية مشكلات قد تطرأ في الحال .