شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يدعو كافة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم بالنقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، صباح اليوم، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث تعزيز التعاون والتكامل في تنظيم المشهد الإعلامي.

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وقال الطرفان، في بيان مشترك لهما، إنه انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تعزيز التعاون المشترك بينهما، وفي إطار حرص ما من الجهتين على تعزيز التكامل بينهما كخطوة ضرورية وهامة لتنظيم المشهد الإعلامي، وبالإشارة إلى قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي وجعله مقيدا بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين أو لمن حصل على تصريح مؤقت من نقابة الإعلاميين لمزاولة النشاط الإعلامي.

وأضاف: «وانطلاقا من ذاك، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يهيب بجميع مزاولي النشاط الإعلامي الذي قوامه أداء عمل صالح لجميع وسائل الإعلام، سرعة تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين وذاك بالقيد في جداول العضوية أو استخراج التصريح اللازم لمزاولة النشاط في أي من مجالات التقديم والإخراج والإعداد والتحرير والمراسلة الإعلامية، أو أي مجال اخر يحدده مجلس إدارة النقابة باعتباره مخول له مباشرة صلاحيات الجمعية العمومية للنقابة، علما بأن المادة ١٤ من قانون نقابة الإعلاميين تلزم لجنة القيد بالبت في الطلب المقدم إليها خلال ٣٠ يوما من تقديمه».

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على بالغ حرصهما على تطبيق القانون واحترام جميع المسؤولين عن تطبيقه.