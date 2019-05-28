شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمركز ومدينة سمنود.. الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم، الثلاثاء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات سمنود الجديدة، الجمعة المقبل، من الساعة السادسة صباحاً، حتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم للصيانة الدورية.

وأشار المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أن الأماكن التي سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية، هي منطقة النحاسين، ومنطقة المصانع، والمجارى الرئيسية، والمستشفى العام، وقرى ميت عساس والناوية، ومحلة خلف، وكفر حسان، والراهبين وتوابعهم.