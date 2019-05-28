شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالظاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن من ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بمنطقة الظاهر.

تعود تفاصيل الواقعة بتمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بقيادة العميد محمد رجائي، مدير مباحث شرطة تموين القاهرة، من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الظاهر «بدون ترخيص» لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية «مجهولة المصدر» وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثرت القوات الأمنية بداخل المخزن على 6 طن عسل جلوكوز- 1 طن زيت طعام - 500 كيلو بيكربونات - 500 كيلو حبة البركة، وجميعها مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أمر اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة/ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.