شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 آلاف عبوة زبادي غير صالحة للإستهلاك بمصنع في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط حوالى 10 آلاف عبوة زبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع لمنتجات الألبان بمنطقة برج العرب قبل ترويجها.

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وردت معلومات لضباط المباحث، تفيد بقيام المدير المسؤول عن شركة لتصنيع منتجات الألبان بمنطقة برج العرب بحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من منتجات الألبان، بالمخالفة للاشتراطات اللازمة.

وقد أكدت التحريات صحة المعلومات وقيام المتهم بتعبئة الزبادي داخل عبوات مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ تصنيعها، بقصد مد فترة صلاحيتها خلافاً للحقيقة.

وبمداهمة المصنع، عثر على 9768 عبوة زبادي، و1600 عبوة مسلى غير مدون عليها أي بيانات تفيد تواريخ الصلاحية أو الإنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وقد تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.