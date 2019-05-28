شكرا لقرائتكم خبر عن حبس سائق اللودر المتسبب في انفجار ماسورة الغاز بمحور المحمودية وضبط وإحضار آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت نيابة كرموز بالإسكندرية التحقيق في واقعة انفجار ماسورة غاز بمحور المحمودية، السبت الماضي، ما أسفر عن تفحم 9سيارات ومركبة توك توك، وأمر المستشار السيد عزاز، رئيس النيابة، بحبس سائق اللودر المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمتي الأضرار العمدي بالمال العام والتسبب في حرق السيارات.

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار مسؤولين أخرين وهما المهندس التنفيذي للمشروع التابع لشركة المقاولات والملاحظ على أعمال الحفار.

وكانت النيابة استدعت مسؤولي شركة (ت) للمقاولات التي تقوم بأعمال الحفر بمحور المحمودية إلى سراي النيابة للتحقيق وتشكيل لجنة من فنيين شركة الغاز والدفاع المدني والادلة الجنائية للوقوف على اسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

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وتبين من تحقيقات النيابة ان الحادث أسفر عن اصابة ضابط بالدفاع المدني اثناء اطفاء الحريق وتم نقله إلى مستشفى الشرطة العلاج فضلا عن احتراق 7 سيارات ملاكي وميكروباص أجرة 14 راكب وميكروباص صغير الحجم ومركبة توك توك وأمرت النيابة باستدعاء اصحابها.

كان اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد حدوث كسر بماسورة غاز طبيعي واشتعال النيران بها أثناء أعمال الحفر بجوار كوبري راغب.

انتقل اللواء أحمد بسيوني، سكرتير العام المحافظة، واللواء محمود حسن نائب مدير الأمن، واللواء عبدالفتاح إبراهيم، نائب مدير الأمن لقطاع وسط، واللواء شريف أبوخيار مساعد مدير الأمن، والعميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

جرى إغلاق صمامات الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة «ناتاجاس» وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وإخماد اندلاع اللهب.