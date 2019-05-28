النيابة تصرح بتشريح جثة مسنة قتلت على يد ابنتها في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

صرحت نيابة الزيتون، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة مسنة قتلت على يد ابنتها (مريضة نفسيًا) وتسليمها لذويها لدفنها.

طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتستمع لعدد من الشهود حول الواقعة.

كان قسم شرطة الزيتون، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة، 81 سنة، بعقار كائن بشارع سليم الأول بدائرة القسم، مسجاه على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على هرة مذبوحة أعلى جثة المجنى عليها .

تم تشكيل فريق بحث ومن خلال إجراء التحريات وجمع معلومات بسؤال نجليها ( مهندس، 55 سنة - طبيب ، 58 سنة، "مصاب بجرح باليد اليمنى"، حيث قرر الأول بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقتهما "موظفة سابقاً، 45 سنة، ومقيمة صحبة والدتها " المجنى عليها " بمحل البلاغ، وطلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها، وعقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتهما ووجود هرتها مذبوحة أعلى الجثة ، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون" عليهما آثار دماء، ولدى محاولة الثاني السيطرة عليها قامت بالتعدي عليه محدثة إصابته المنوه عنها، وأضاف بأن شقيقته مريضة نفسياً منذ عدة سنوات وسبق علاجها بإحدى مستشفيات الطب النفسي لمدة 6 شهور، وبتاريخ الواقعة انتابتها حالة من الهياج قامت على أثرها بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.