"الأمن العام": ضبط 201 قطعة سلاح.. وتنفذ 75 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود المبذولة خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط201قطعة سلاح ناري، 214قضية مخدرات، 244دراجة نارية مخالفة، 25188 مخالفة مرورية، 635 مخالفة مرافق، 35قضية مصنفات، وتنفيذ 75053حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 17 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وفرض السيطرة، 35 قضية مصنفات، وفحص 82 سائق تبين ايجابية 7 منهم تحت تأثير المخدرات .