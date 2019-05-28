تجديد حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر 15 يومًا.
بدأت تفاصيل الواقعة بتمكن الرائد أحمد الجمال، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط مالك ورشة، و3 عاملین أحدھم مسجل شقي خطر حال قیامهم بأعمال الحفر داخل الورشة - ملك الأول - بقصد البحث والتنقیب عن الآثار، وعثر بداخلها على حفرة قطرھا متر بعمق 7 أمتار والعدد والأدوات المستخدمة في عملیة التنقیب.
وبمواجهتهم أمام اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة اعترفوا بقیامهم بأعمال الحفر بقصد التنقیب عن الآثار.
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