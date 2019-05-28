محمود علوان مساعدا لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أصدر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بتعيين محمود علاء الدين سليمان علوان، مساعدا لرئيس المجلس لشئون المكتب.

يذكر أن محمود علاء خريج إعلام القاهرة وكان يعمل بمكتب وزير الإعلام منذ عام ٢٠٠٦.

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