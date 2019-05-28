أخبار مصر | بيان مشترك بين 'الإعلاميين' و'الأعلى للإعلام' بشأن تصاريح مزاولة المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مشترك بين 'الإعلاميين' و'الأعلى للإعلام' بشأن تصاريح مزاولة المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، صباح اليوم، الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر المجلس بماسبيرو.

وأصدر المجلس والنقابة بيانًا مشتركًا، جاء نصه كالتالي:

انطلاقًا من حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تعزيز التعاون الوثيق والمستمر بينهما، وفي إطار حرص كل من الجهتين على تحقيق التكامل في تنظيم المشهد الإعلامي، كخطوة ضرورية وهامة في المرحلة الحالية.

وبالإشارة إلى قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي إلا لإعلامي مقيد بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين، أو لمن حصل على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة ذلك النشاط..

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فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يهيب بجميع مزاولي النشاط الإعلامي الذي قوامه أداء عمل لصالح الوسائل الإعلامية، سرعة تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين، وذلك بالقيد في جداول العضوية أو استخراج التصريح اللازم لمزاولة النشاط في أي من مجالات (تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية)، أو أي مجال آخر يحدده مجلس إدارة النقابة باعتباره مخول له صلاحيات الجمعية العمومية للنقابة.

علمًا بأن المادة رقم ١٤ من قانون نقابة الإعلاميين تُلزم لجنة القيد بالنقابة، بالبت في الطلب المُقدم اليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

وإذ يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على بالغ حرصهما على الالتزام وتطبيق القانون واحترام جميع المسؤولين عن تطبيقه.