أخبار مصر | غدا.. وزير الخاجية يتوجه إلى جدة للمشاركة في "قمة مكة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزير الخاجية يتوجه إلى جدة للمشاركة في "قمة مكة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجَّه وزير الخارجية، سامح شكري، غدا، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة : يداً بيد نحو المستقبل".

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيداً لعقد للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، يوم 31 مايو الجاري، حيث من المتوقع أن يشهد الاجتماع الوزاري مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب والإسلاموفوبيا، فضلا عن موضوعات التعاون الإسلامي المشترك.

كما أنه من المقرر قيام وزراء الخارجية خلال الاجتماع التحضيري باعتماد مشروع البيان الختامي الذي يتناول كافة القضايا التي تتعلق بالأمة الإسلامية، تمهيداً لرفعه للقادة خلال مؤتمر القمة الإسلامي.

واختتم حافظ تصريحاته، مشيراً إلى أنه من المُنتظر أيضاً أن يجري الوزير شكري مباحثات ثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع الوزاري، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.