أخبار مصر | محافظ الجيزة: استكمال طبقة الرصف وتركيب أعمدة إنارة ليد ونخيل بشارع ترسا‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: استكمال طبقة الرصف وتركيب أعمدة إنارة ليد ونخيل بشارع ترسا‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكملت محافظة الجيزة، أعمال رصف شارع ترسا والذي يعد أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الهرم.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن حي العمرانية يتابع على مدار اليوم، أعمال أستكمال الطبقه النهائية للرصف بالشارع وذلك بداية من تقاطعه مع شارع المريوطية وحتى شارع المحولات.

وأشار إلى أنه تم دعم الشارع بــ80 عمود إنارة حديث (ليد) إضافة إلى قيام هيئة النظافة بزراعة الجزيرة الوسطى بالنخيل حيث تم دعمه بـــ80 نخلة؛ لإضفاء لمسة جمالية على الشارع.

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ولفت إلى أن الشارع ساهم بشكل ملحوظ فى تقليل الكثافات المرورية على شارع الهرم، في الاتجاه القادم من المريوطية وحتى شارع المحولات حيث أصبح المحور المروري الرئيسي لسكان مناطق ترسا والعروبة وعز الدين عمر واسباتس والثلاثينى والكوم الأخضر والمحولات وعدد كبير من قاطني حي العمرانية.

وكلف المحافظ، حي العمرانية بسرعة إنجاز الأعمال للاستفادة من المحور المروري، إضافة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال الرصف وتركيب البلدورات بالشارع.

ونوه المحافظ بعدم السماح بأي تعديات للمنشآت التجارية بالشارع للحفاظ على المجهودات التي تمت به خاصة وأنه تم تنفيذ 42 قرار إزالة حتى الآن/ بالشارع لإزالة كافة التعديات على خطوط التنظيم والتي كانت السبب الرئيسي في ضيق الحارات المرورية بالشارع ووجود إشغالات على جانبى الطريق.

ومن جانب آخر، وجه المحافظ رئيس مدينة الحوامدية برفع كفاءة إحدى الحدائق المتروكة بالمدينة إستجابة لمطالب المواطنين لتكون متنفس لهم حيث تم رفع أطنان من المخلفات من داخل الحديقة وتجميلها وتركيب وسائل للرى بها الى جانب دعمها بمساحات خضراء إضافية ودهان البلدورات وتهيئة مقاعد الجلوس لتكون مؤهلة لاستقبال المواطنين.