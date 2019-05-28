أخبار مصر | خلال استقباله السفير الإثيوبي.. الإمام الأكبر: الأزهر حريص على تعزيز التعاون مع إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال استقباله السفير الإثيوبي.. الإمام الأكبر: الأزهر حريص على تعزيز التعاون مع إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، السفير دينا مفتى، سفير إثيوبيا بالقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف حريص على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية؛ لمساندتها في مواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم العلمي والدعوي لإثيوبيا؛ لتحصين شبابها من استقطاب التنظيمات الإرهابية.

من جهته قال السفير الإثيوبي إن إثيوبيا تربطها علاقة تاريخية وطيدة بالإسلام والمسلمين، تمتد جذورها إلى مئات السنين، حينما استقبلت الهجرة الأولى في الإسلام، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من جهود الأزهر العلمية والدعوية في خدمة مسلمي إثيوبيا.