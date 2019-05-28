مصر | وصول هيثم محمدين ومصطفى ماهر لنيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول هيثم محمدين ومصطفى ماهر لنيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين والناشط السياسي مصطفى ماهر، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وجاء ذلك للنظر في أمر تجديد حبسهما من عدمه، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ" اتهمت هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، بالاشتراك مع جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.