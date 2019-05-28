مصر | عمليات إعدام وحشية في أحراز "ولاية سيناء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمليات إعدام وحشية في أحراز "ولاية سيناء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء" الموالية لداعش المتهم فيها مدافع أسوان حمادة السيد و43 آخرين.

وظهر فيها فيديوهات لمسلحين، وسيارات دفع رباعي تحمل مدافع وراء كل منها شخص، ويتبادلون إطلاق النار مع آخرين، وصورًا لمخيمات بها قتلى.

وتضمن الفيديو بعنوان "ردع العملاء" صورة لشخص يرتدي زي أحمر "يشبه بدلة الإعدام"، يتحدث فيه بحديث بدا أنه مُملى عليه، ومن ثم ظهر ذات الشخص هو وآخر وقد قُيدت أياديهما خلف ظهورهما، و وقف خلفهما مسلحين، قاما بنحر رقبتيهما بنصل حاد لسلاح أبيض ليفصل رأسيهما عن جسديهما بعد طرحهما أرضًا.

Advertisements

وشملت الأحراز مقطع مأخوذ من برنامج تلفزيوني للإعلامي عمرو الليثي مع أحد ممثلي ما عُرفوا بـ"الضباط الملتحين"، وتضمنت الأحراز فيديو لمقتل شخصين بواسطة توصيلهما بأسلاك تفجيرية ثم إحداث انفجار أنهى حياتهما، وظهرت عقب ذلك أشلاء نتيجة ذلك الانفجار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو اليها.