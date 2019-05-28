مصر | في أحراز "ولاية سيناء": مبايعة أيمن الظواهري لزعيم "داعش"

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في أحراز "ولاية سيناء": مبايعة أيمن الظواهري لزعيم داعش

وتدريب لأطفال على استخدام السلاح

وفيديوهات لجرائم إعدام بشعة بحق أفراد نفذها داعش

وقفات لـ"الضباط الملتحين" وأحاديث إعلامية ضمن الأحراز

الأحراز تتضمن مبايعة أيمن الظواهري لأبو بكر البغدادي

القاضي : لا يستطيع أحد تكميم فاه أي مواطن مصري

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء" الموالية لداعش المتهم فيها مدافع اسوان حمادة السيد و43 آخرين.

وظهر فيها فيديوهات لمسلحين، وسيارات دفع رباعي تحمل مدافع وراء كل منها شخص، ويتبادلون إطلاق النار مع آخرين، وصورًا لمخيمات بها قتلى.

وتضمن الفيديو بعنوان "ردع العملاء" صورة لشخص يرتدي زي أحمر "يشبه بدلة الإعدام"، يتحدث فيه بحديث بدا أنه مُملى عليه، ومن ثم ظهر ذات الشخص هو وآخر وقد قُيدت أياديهما خلف ظهورهما، و وقف خلفهما مسلحين، قاما بنحر رقبتيهما بنصل حاد لسلاح أبيض ليفصل رأسيهما عن جسديهما بعد طرحهما أرضًا.

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وشملت الأحراز مقطع مأخوذ من برنامج تلفزيوني للإعلامي عمرو الليثي مع أحد ممثلي ما عُرفوا بـ"الضباط الملتحين"، وتضمنت الأحراز فيديو لمقتل شخصين بواسطة توصيلهما بأسلاك تفجيرية ثم إحداث انفجار أنهى حياتهما، وظهرت عقب ذلك أشلاء نتيجة ذلك الاتفجار، وظهر في أحد الفيديوهات عملية إعدام لأحد الأشخاص عبر إطلاق النار عليه من الخلف.

وشمل عرض الفيديوهات مقططع يظهر فيه متحدثون عن الجهاد، وآخرين متوفيين وتصدر ذلك الآية الكريمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون.

وتضمن فيديو باسم الدولة الإسلامية تدريب لأطفال لا يتجاوز عمرهم العاشرة على استخدام السلاح، بدا أنهم ليس جميعهم عربًا، وبرز ارتداء الأطفال لأزياء عسكرية لا تتناسب مع أعمارهم، وتلقيهم لدورات تدريبية في فنون القتال البدنية.

واشتمل العرض كذلك فيديوهات تُهاجم الشيعة ضمتها الأحراز ظهر خلاله زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وتضمن العرض فيديوهات لوقفات لما عُرفوا بـ"الضباط الملتحين".

وتضمن العرض كذلك فيديو لمبايعة أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، وهو يتحدث عن الجهاد يدعو من بالعراق الى التوحد مع أنصار السنة ومبايعة أبو بكر البغدادي، زعيم القاعدة.

واشتمل العرض فيديوهات لتدريبات بدنية فردية.

وبدا خلال العرض إنكار المتهم سامح القناوي علاقته بالأحراز، مشيرًا إلى سمعته التي تضررت بسبب التغطية الإعلامية للجلسة، وهو ما أوضح مبرراته للمحكمة محاميه خالد المصري، ليرد القاضي بأن الجلسة علنية وللصحفيين حرية النقل، مختتمًا :"لا أحد يستطيع تكميم فاه أي مواطن مصري".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها.