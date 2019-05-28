مصر | "الخال مش والد".. تشريح جثة طالب قتله خاله بـ"سكين" في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخال مش والد".. تشريح جثة طالب قتله خاله بـ"سكين" في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة قتل خال لابن شقيقته بطعنه في صدره، بمنطقة الوراق، فيما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وكشف ملابسات الوفاة.

وباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيقات حول مقتل شاب "طالب" ويدعى"محمد" في عقده الثاني من عمره، على أيدي خاله"أشرف" 40 عامًا،باستخدام آلة حادة"السكين"، وذلك لخلافات سابقة بينهم.

وأدلي الخال المتهم أقواله أمام النيابة، وقال أنني أقطن في ذات العمارة التي تقطن شقيقتي فيها، وان هناك خلافات سابقة بيني وبين المجني عليه، منذ فترة.

وأشار الخال المتهم، أن الشاب متعمد الاذيه، وكثيرا ما كنت أحذره، ولكن دون فائدة، ويقوم بمضايقتي.

بدأت النيابة العامة، بشمال الحيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب يدعى"محمد" في العشرينات، على أيدي خاله، بمنطقة الوراق.

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حيث ألقت مباحث الجيزة القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل إبن شقيقته بالوراق بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعي "محمد" في عقده الثاني من عمره، وبها آثار طعنة نافذة، التي أودت بحياته كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، خاله في عقده الرابع من عمره، ب وجاء ذلك بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة، أدت إلى تنفيذ طعنة بمنطقة الصدر.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة نافذة فارق على إثرها الحياة، وبإجراء التحريات تبين للرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أن خال المجني عليه تشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بينهما. وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.