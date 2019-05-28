مصر | "كان يتعمد مضايقتي".. اعترافات قاتل ابن شقيقته في نهار رمضان بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان يتعمد مضايقتي".. اعترافات قاتل ابن شقيقته في نهار رمضان بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول مقتل شاب "طالب" ويدعى "محمد" في عقده الثاني من عمره في الوراق، على أيدي خاله "أشرف" 40 عامًا، باستخدام آلة حادة "السكين"، وذلك لخلافات سابقة بينهم.

وأدلى الخال المتهم، بأقواله أمام النيابة، وقال: إنني أقطن في ذات العمارة التي تقطن شقيقتي فيها، وإن هناك خلافات سابقة بيني وبين المجني عليه منذ فترة.

وأشار الخال المتهم أن الشاب "متعمد الأذية" وكثيرا ما كنت أحذره، ولكن دون فائدة، ويقوم بمضايقتي.

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