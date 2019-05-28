مصر | "كان يتعمد مضايقتي".. اعترافات قاتل ابن شقيقته في نهار رمضان بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان يتعمد مضايقتي".. اعترافات قاتل ابن شقيقته في نهار رمضان بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأدلى الخال المتهم، بأقواله أمام النيابة، وقال: إنني أقطن في ذات العمارة التي تقطن شقيقتي فيها، وإن هناك خلافات سابقة بيني وبين المجني عليه منذ فترة.
وأشار الخال المتهم أن الشاب "متعمد الأذية" وكثيرا ما كنت أحذره، ولكن دون فائدة، ويقوم بمضايقتي.
وبدأت النيابة العامة، بشمال الحيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب يدعى"محمد" في العشرينات، على أيدي خاله، بمنطقة الوراق
وألقت مباحث الجيزة القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل إبن شقيقته بالوراق بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة
وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعي "محمد" في عقده الثاني من عمره، وبها آثار طعنة نافذة، التي أودت بحياته كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، خاله في عقده الرابع من عمره، ب وجاء ذلك بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة، أدت إلى تنفيذ طعنة بمنطقة الصدر.
وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة نافذة فارق على إثرها الحياة، وبإجراء التحريات تبين للرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أن خال المجني عليه تشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بينهما. وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.