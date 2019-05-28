مصر | تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على جثة متسولة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

وكما تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وأفادت التحريات الأولية بأن الجثة عثر عليها منذ حوالي 10 أيام وكانت ترتدي كامل ملابسها وبحوزتها حقيبة ملابس ومبالغ مالية ويقوم فريق من رجال المباحث بمناقشة عمال وأصحاب المحلات القريبة وشهود العيان للوقوف على تفاصيل الواقعة.

يذكر أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات الأمنية بوجود جثة لفتاة بالقرب من شريط المترو بين محطتي طرة البلد وكوتسيكا وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة عمرها حوالي 22 عاما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.