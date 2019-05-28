مصر | تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على جثة متسولة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على جثة متسولة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فرغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع مباحث شرطة النقل، كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من كوبري المشاة الفاصل بين محطتي مترو طرة البلد وكوتسيكا للوقوف على ملابسات العثور على جثة متسولة مجهولة.
وكما تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.
وكما تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.
وأفادت التحريات الأولية بأن الجثة عثر عليها منذ حوالي 10 أيام وكانت ترتدي كامل ملابسها وبحوزتها حقيبة ملابس ومبالغ مالية ويقوم فريق من رجال المباحث بمناقشة عمال وأصحاب المحلات القريبة وشهود العيان للوقوف على تفاصيل الواقعة.
يذكر أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات الأمنية بوجود جثة لفتاة بالقرب من شريط المترو بين محطتي طرة البلد وكوتسيكا وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة عمرها حوالي 22 عاما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.