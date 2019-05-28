مصر | داخل مخزن غير مرخص.. ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالظاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مخزن غير مرخص.. ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالظاهر.

وتعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بقيادة العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الظاهر "بدون ترخيص") لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر " وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن على (6 طن عسل جلوكوز - 1 طن زيت طعام - 500 كيلو بيكربونات - 500 كيلو حبة البركة)، وجميعها مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.