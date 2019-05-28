مصر | ضبط صاحب محطة تموين سيارات استولى على 49 ألف لتر بنزين بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب محطة تموين سيارات استولى على 49 ألف لتر بنزين بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مباحث شرطة التموين بالقاهرة من القبض على صاحب محطة تموين سيارات استولى على 49 ألف لتر بنزين وباعها في السوق السوداء بمصر القديمة.

وتعود الواقعة عندما ألقى ضباط مباحث التموين القبض على المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها (49000 لتر بنزين 92)، وتلاعبه بعدم إثبات تلك الكميات بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للإستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.